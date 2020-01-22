Израиль меняет Александровское подворье на Нааму Иссахар

Чтобы президент России Владимир Путин помиловал Нааму Иссахар, 30 декабря Израиль подписал документы, свидетельствующие о передаче права собственности на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима «Императорскому православному палестинскому обществу», то есть фактически России. Об этом сообщает израильское издание Maariv. Газета отмечает, что решение проблемы с собственностью на подворье было одним из условий освобождения осужденной на семь с половиной лет колонии за перевозку гашиша израильтянки Наамы Иссахар.

Подворье было куплено в 1859 году российским императором Александром III и стало предметом споров после революции 1917 года в России. Последние десять лет на него претендовали зарегистрированное в Германии «Русское православное общество Святой Земли» и «Императорское православное палестинское общество», которым руководит бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

В 2015 году проблему пытался решить занимавший тогда должность премьер-министра России Дмитрий Медведев, однако министерство юстиции Израиля отклонило обращение по этому вопросу. В 2019 году в переговорах по поводу подворья участвовал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, который подтвердил Maariv, что документы подписаны, и двор получило «Императорское православное палестинское общество».

Председатель «Русского православного общества Святой Земли» Николай Гофман-Воронцов заявил изданию, что он удивлен и не знает ни о каком решении.

Наама Иссахар в начале апреля была задержана в московском аэропорту, в ее багаже, к которому у нее не было доступа, так как она прибыла в Москву лишь для пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил несколько обращений к российским властям с просьбой о помиловании.