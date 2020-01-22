Елена Лукьянова: Про судебную систему

Про судебную систему.

(На основе анализа профессора Пашина С.А) .

Для судебной системы предложения о поправках в Конституцию будут означать, что президентская администрация фактически сместит систему сдержек и противовесов в пользу президентской власти. Потому что если президент, а не Высшая квалификационная коллегия будет рассматривать дела судей и преследовать их дисциплинарно, то он получит чрезмерный контроль над органами, которые должны проверять конституционность и правомерность его же указов. То есть судьи, по сути, теряют независимость, и их несменяемость находится под угрозой. Это противоречит статьям 120 и 121 Конституции Российской Федерации. И таким образом возникает неразрешимая внутриконституционная коллизия, порождающая правовую неопределенность.

Кроме того, предложение о смещении судей Советом Федерации нарушает саму Конституцию. Потому что судья, которого сместил Совет Федерации, еще и жаловаться не сможет. Конституция предполагает право всех граждан на судебную защиту. И на Высшую квалификационную коллегию судья мог пожаловаться, а на Совет Федерации не сможет. Как на него жаловаться? Да и разве Совет Федерации потратит несколько часов на персональное рассмотрение дела судьи? Нет, это будет очень быстрая чиновничья процедура. Следовательно, предлагаемые поправки нарушают статью 46 Конституции (2-я глава) — право на судебную защиту, которое, как известно, в силу ч. 3 статьи 56 Конституции не подлежит ограничению.

«Одно дело — назначать судей. Во всех странах судей назначают не судьи, а кто-то. Например, в США их назначает президент с ведома и согласия Сената. То есть существуют процедуры, которые позволяют другим ветвям власти формировать судейский корпус. Но после этого судьи оказываются независимы — они получают должность и никак не зависят от того, кто их назначил. В свое время президент Никсон сказал про одного из судей, которого он сам назначил: «Моя самая большая ошибка сидит в Верховном суде США». Этот судья не стал выслуживаться, но президент ничего не мог с ним сделать. Это самое важное. Назначение — это одно, а смещение — другое. Судья не должен жить под дамокловым мечом и рисковать должностью потому, что он отменил или признал недействующим указ своего благодетеля».

Вывод.

Предлагаемые Президентом России в этой части поправки к Конституции Российской Федерации вступают в противоречие и фактически приводят к пересмотру ряда положений глав 1, 2 и 9 Конституции. В соответствии со статьей 16 Конституции никакие другие положения не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации, а положения ее 1 главы не могут быть пересмотрены иначе, чем в порядке, установленном настоящей Конституцией.

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