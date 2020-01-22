Путин: России нужна крепкая президентская власть

Президент России Владимир Путин заявил, что экспериментировать с формой правления не стоит, а стране нужна крепкая президентская власть. Как передает «Интерфакс»
, на встрече с представителями общественности в Липецкой области он сказал, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня «дает сбои»: «В некоторых странах <…> не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода — катастрофа».
«Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», — отметил Путин.
В качестве примера президент назвал Владимира Жириновского: «Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского...»