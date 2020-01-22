Алексей Навальный: откровенность 80-го уровня

У нас теперь новый министр спорта по фамилии Матыцин. Благодаря ему фраза «в правительстве России сидят воры» является на 100% юридически точной.

Помните, в Москве был рынок «Черкизон»? Самый огромный в Европе и самый криминальный. Так вот, земля под этим «Черкизоном» принадлежала Университету физкультуры. Его ректором был как раз нынешний министр спорта, который в то время землю тупо отдал олигарху Тельману Исмаилову для размещения рынка.⠀

Матыцина за это судили в 2012 году и признали виновным. От наказания, правда, отмазали. Мол, сроки давности истекли. Ну понятно, он же просто несколько гектаров земли в Москве украл, а не на митинги ходил. За что его наказывать?

В любом случае, новый премьер Мишустин и президент Путин взяли и назначили нам министра-вора. Он воровал госсобственность, и даже путинский продажный суд это признал.

Представляете, там же вообще перестали стесняться.

— Давайте Матыцина министром назначим?

— Да неудобно вроде, он же прям вор по решению суда.

— Пофиг, у нас в правительстве все воры. Назначай.

А потом эти люди будут сидеть на заседаниях правительства и принимать программы по борьбе с коррупцией.



Источник



