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Впервые в Греции президентом станет женщина

22.01.2020

Парламент Греции избрал бывшую главу госсовета страны Екатерину Сакелларопулу следующим президентом страны. Это первый случай в истории Греции, когда этот пост достается женщине, сообщает «Катимерини»

Издание отмечает, что у президента страны ограниченные полномочия, и этот пост скорее церемониальный.

63-летная Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. Она будет занимать президентский пост в течение 5 лет, начиная с 13 марта 2020 года, когда закончится срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса.

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