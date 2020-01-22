Впервые в Греции президентом станет женщина

Парламент Греции избрал бывшую главу госсовета страны Екатерину Сакелларопулу следующим президентом страны. Это первый случай в истории Греции, когда этот пост достается женщине, сообщает «Катимерини».

Издание отмечает, что у президента страны ограниченные полномочия, и этот пост скорее церемониальный.

63-летная Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. Она будет занимать президентский пост в течение 5 лет, начиная с 13 марта 2020 года, когда закончится срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса.