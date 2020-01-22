Счетная палата: информация о 85% лесов России устарела на 10 лет

В России нет достоверной информации о состоянии лесного фонда, объемах заготовки, обороте и экспорте. Данные сведения разнятся в регионах, Рослесхозе и Росстате, говорится в отчете Счетной палаты.

Аудиторы сообщают о проблеме задолженности по неналоговым доходам в части использования лесов: на 1 июля 2019 года она составила 9,1 млрд руб., а за период с 2016 года по 1 июля 2019 года было списано 2,6 млрд руб. долга как «безнадежные к взысканию».

За три года покрытая лесом часть России сократилась примерно на 2,1 млн га (0,3 % от общей площади). Зато количество земель, требующих лесовосстановления, увеличилась на 2,8 % и занимает теперь 4,3 % от покрытой лесом территории.

«Анализ Счетной палаты показал, что у правительства нет достоверной информации о лесных ресурсах: что и где растет, сколько и в каком виде идет на экспорт. Информация о 85% лесных территорий устарела на 10 лет», — отмечает в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверной информации.

Кудрин обращает внимание, что за последние 10 лет в России ежегодно незаконно вырубалось 1,3 млн кубометров леса и ущерб составлял около 11-12 млрд руб. в год. Для сравнения, потери от лесных пожаров за 2018 год составили 19,8 млрд руб.

Лидером по незаконной вырубке в 2018 году стала Иркутская область. На нее пришлось 53,2 % от общего объема вырубки и 36,1 % от общего размера ущерба по России.