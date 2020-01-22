Зюганов выступил за более серьезное изменение Конституции

КПРФ поддержит президентские поправки в Конституцию, но выступает за более кардинальные изменения, заявил глава партии Геннадий Зюганов.

«Мы будем требовать внесения в конституцию масштабных изменений. В ней должно быть прописано, что земля и недра принадлежат народу, а доходы, получаемые от их использования, гарантированно направляются в государственную казну. Она должна гарантировать трудовые права и эффективную защиту трудящихся от произвола работодателей с увеличением минимальной заработной платы не менее чем в 3-4 раза. А также обеспечить всем выпускникам вузов и средне-специальных учебных заведений получение первого рабочего места. Она должна вернуть гражданам бесплатные медицину и образование, на финансирование которых необходимо направить в общей сложности пятую часть федерального бюджета. В новой конституции необходимо прямо прописать, что русские являются государствообразующим народом», — говорится в заявлении лидера КПРФ.

Ранее о поддержке предложенных президентом изменений в Конституцию сообщили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

20 января президент Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции, который предполагает внесение изменений в 22 ее статьи. Первое чтение законопроекта в Госдуме состоится 23 января, а второе в феврале.