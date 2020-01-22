Кирилл Рогов: Изнанка мечты: чего ждать от нового правительства

Если посмотреть на его новых членов, то типовая биография выглядит примерно так: довольно плохое базовое образование (периферийный вуз, не очень внятная специальность), а затем — почти со студенческой скамьи — переход в госуправление и работа на чиновничьих неполитических должностях с постепенным возвышением. Правительство при этом довольно молодое, и получается, что этот типовой новичок в правительстве проработал в управлении около 20 лет, т.е. всю жизнь — при Путине. Это, так сказать, люди, созданные путинской системой и ничего кроме нее не знавшие.

Кто такой образцовый управленец путинской эры? Прежде всего — это современный человек, подтянутый, следящий за собой и хорошо одевающийся, современный, приятный в обращении, знающий английский. Он с детства практически знает про кипиай, умеет представить товар лицом — видимые результаты своей работы. Знает, что они должны быть достаточно убедительны, даже эффектны, чтобы не возникало вопроса о том, сколько это стоило. Всю жизнь проведя на чиновничьих должностях, он тем не менее не бедствует: как правило, у него есть жена или другой родственник, достаточно талантливый и успешный в бизнесе (как и у самого премьера Мишустина), что и позволяет ему полностью сосредоточиться на государственном служении. В самом общем виде его чиновничий опыт почти целиком связан с регулированием, учетом и освоением бюджетных программ.

В некотором смысле нынешнее правительство — это такое правительство мечты президента Путина. Отряд четких и современных исполнителей-управленцев во главе с премьером Мишустиным дополняется убежденным дирижистом Андреем Белоусовым. Вместе они должны осуществить мечту Владимира Путина об экономике, растущей с помощью нацпроектов, спущенных вместе с деньгами сверху и обеспечивающих модернизацию в том ее виде, который представил себе верховный начальник, и ни в каком другом, и осуществляемую с помощью тех людей, которым он доверяет, и никаких других. С точки зрения Путина, прежние попытки в этом роде были недостаточно удачными не в силу порочности самой идеологии, а в силу недостаточной эффективности исполнителей. Нужно наладить четкий, почти автоматизированный контроль за расходованием средств и мониторинг результатов. Собственно, премьер, наладивший прежде автоматизированный контроль налогов, и управленческие клоны под его началом и призваны это сделать.

Но не все так просто. У каждой мечты есть то, что она скрывает. Как справедливо заметил профессор Владимир Гельман (Vladimir Gel'man), эффективность любого российского правительства можно почти безошибочно предсказать по числу вице-премьеров, которые в него входят. Чем их больше, тем бессмысленнее и вреднее, как правило, оказывается по результатам деятельность кабинета.

И тут нет никакой мистики — чистый институционализм. В нынешнем правительстве 9 вице-премьеров на 16 министерств (если отбросить силовые и МИД). Это означает, что система принятия практически всех решений двухуровневая. Есть набор задач и, возможно, лоббистских обязательств, которые несет на себе министр, но есть и гарантии интересов игроков более высокого уровня, которые обеспечивает держатель «второго ключа» (как правило, вице-премьер). Поэтому все приоритетные задачи остаются приоритетными с поправкой на необоримые обстоятельства. «Это та реальность, которая есть», — говорят обычно об этом не по годам умудренные молодые управленцы, с детства знающие, что такое кипиай и где он, на самом деле, лежит.

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