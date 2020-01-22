Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором

Совет Федерации на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора и назначил на этот пост Юрия Краснова. За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно, передает ТАСС.

В своем выступлении Краснов заявил, что одной из задач прокуратуры является максимальное ослабление коррупции в стране «за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления».

Краснов отметил, что его опыт работы в Следственном комитете позволит на посту генпрокурора «по-новому посмотреть» на работу ведомства и полиции: «Мой опыт работы в СК позволит мне по-новому посмотреть на работу СК и МВД РФ, искать какие-то общие точки соприкосновения и понимать процесс. Поэтому не думаю, что будут какие-то кардинальные меры».