Полиция задержала четырех сторонников шамана Александра Габышева

Полиция приехала к дому шамана Александра Габышева, известного своими походами в Москву для изгнания Путина, и задержала четырех членов его отряда. Об этом сообщает в Telegram «Правозащита Открытки».

Сам Габышев не был задержан, так как успел закрыться в доме. Сотрудники полиции пытались взломать дверь, но после того как шаман сообщил о вызове адвоката, отказались от этой идеи.

На прошлой неделе Следственный комитет отказался возбуждать в отношении Габышева уголовное дело о применении насилия в отношении власти за отсутствием состава преступления. В декабре 2019 года его задержали для допроса при доследственной проверке по этой статье, после того как шаман вновь возобновил поход. Обвинений в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности Габышеву также не предъявлено, а ранее назначенная мера пресечения снята.