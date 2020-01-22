Член рабочей группы заявила, что не работала над поправками в Конституцию

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала в Facebook о своем участии в разработке и обсуждении поправок в Конституции в рамках созданной президентом Владимиром Путиным рабочей группы. Она отметила, что предложение поработать над поправками ей поступило внезапно.

«Судя по всему решение это было неожиданным не только для меня, но и для всех участников процесса, поэтому до сих пор было не очень понятно, как организована работа, и даже «без меня меня женили», и вот уже мне задают вопросы журналисты про то, как я работала над поправками. Я не работала», — пишет Елена Альшанская.

По ее мнению, очевидно, что поправки существовали в каком-то виде до их анонсирования. А трое сопредседателей с пятницы до понедельника с юристами доводили формулировки. При этом всю юридическую часть рабочей группы еще в пятницу 17 января собрали в «сводную группу».

Остальные участники рабочей группы над поправками не работали. Они решили ко второму чтению собирать правки и предложения.

«Совершенно очевидно, наша функция по сути представительская. Мы собираем отклики и новые предложения от тех частей экспертного сообщества и общества в целом, кто нас как своих представителей воспринимает, передавая предложения и правки в сводную группу юристов. Все это на тех же условиях — мы не принимаем никакие предложения изменений в неизменяемые части Конституции — 1, 2 и 9 главы», — отмечает Альшанская.