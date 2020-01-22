Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре аппарата правительства и новых кадровых назначениях.

Как сообщается на сайте правительства, руководителем аппарата стал Дмитрий Григоренко. Первым заместителем руководителя аппарата кабмина назначен Валерий Сидоренко. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин стал замруководителя аппарата, на аналогичный пост назначен экс-замминистра финансов Илья Трунин. Пресс-секретарем премьера стал Борис Беляков, который ранее занимал пост руководителя пресс-службы Федеральной налоговой службы.

Всего у руководителя аппарата правительства будет 11 заместителей. Максимальная численность сотрудников аппарата составит 1545 человек.