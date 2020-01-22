Либертарианцы отозвали уведомление о митинге в защиту Конституции

Уведомление о проведении 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвали. Об этом «МБХ медиа» сообщил один из заявителей митинга, член Либертарианской партии Игорь Ефремов.

«Мы часто подаем заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести митинг, если тема будет иметь достаточный резонанс. Ее внезапно согласовали в тот же день, чуть меньше чем через 5 часов после подачи. Я заявлял и организовывал много митингов, но с таким не сталкивался никогда. Мы решили взять время на раздумья и не анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что ее стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения», — сказал Ефремов.

Ранее сообщалось, что мэрия согласовала митинг численностью в 10 тыс. человек на проспекте Сахарова.