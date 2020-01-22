Коллекторам разрешат взыскивать долги по ЖКХ

Новая версия законопроекта о возврате просроченной задолженности физлицами предусматривает, что работать с долгами по ЖКХ смогут коллекторские агентства. Как сообщает «КоммерсантЪ», разработанный Минюстом законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» должен с 1 января 2021 года заменить действующий ныне 230-ФЗ.

В новом варианте документа есть отдельная статья, посвященная долгам граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней прописано, что взысканием смогут заниматься профессиональные коллекторы и досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным. В первоначальной версии Минюст не включал коллекторов в список тех, кто сможет работать с долгами по ЖКХ.

Законопроект также предусматривает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Занимающиеся возвратом долгов организации должны будут хранить не менее двух лет аудиозаписи разговоров с должниками и записи всех видов сообщений. А профессиональным коллекторам придется страховать свою ответственность за причинение убытков должнику на сумму не менее 10 млн руб. в год.