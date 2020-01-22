The Guardian: данные миллиардера Безоса украли с помощью телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса был взломан в 2018 году после сообщения, отправленного через WhatsApp с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Как сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники, полученное Безосом в WhatsApp сообщение с видео от наследного принца содержало вредоносный файл, который позволил похитить данные с телефона самого богатого человека в мире. Об этом говорят результаты цифрового судебного анализа. Что именно было украдено и как именно использовалось, точно не известно. Однако часть личных данных основателя Amazon позже всплывала в американском таблоиде National Enquirer.

Новые данные о взломе телефона миллиардера могут привести к повторному изучению того, что делал наследный принц и его окружение в месяцы, предшествовавшие убийству Джамаля Хашогги, журналиста the Washington Post, так как владельцем этого издания является Джефф Безос. Хашогги был убит через 5 месяцев после взлома телефона Безоса, и в причастности к его смерти также подозревают Мохаммеда бен Салмана.