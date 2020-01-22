На Берлинале покажут фильм, над которым Олег Сенцов работал в российской тюрьме

Кинокартина «Номера», над которой украинский режиссер Олег Сенцов работал, находясь в заключении в России, будет представлена на 70-м фестивале Берлинале в Берлине. Организаторы отметили, что фильм «был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума», сообщает Deutsche Welle.

«Номера» — это антиутопия, в которой обозначенные номерами герои сначала подчиняются богу — нулю, но потом разрушают систему. Помимо Сенцова, режиссером картины является Ахтем Сеитаблаев. В основе фильма лежит пьеса, написанная Сенцовым еще до заключения. По словам продюсера картины Анны Паленчук, пока Сенцов находился в тюрьме, он и Сеитаблаев написали друг другу более 100 писем, обсуждая рабочие вопросы.