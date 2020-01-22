Сергей Медведев: Неопределенность — все, цель — ничто

Какую цель преследует Путин, начав эту конституционную чехарду? А никакой. Цель, чтобы мы тут задавались вопросами по поводу этого политического шапито, а элиты, от Кремля до региональных администраций, вибрировали крупной дрожью, не спали ночами, глотали валидол, пытаясь уловить сигналы. Он же чекист, его дело — спецоперация, гибридная тактика, туман войны. Последние семь-восемь лет он действует по одному сценарию, повышая градус неопределенности— в Украине, Сирии, с Трампом, а теперь вот с российской политической системой. Теперь это гибридная война на выживание против собственной политической системы и конституционного порядка. Кох верно заметил, что в 2024-м он по-любому становился бы хромой уткой, хотя бы в силу возраста, и не факт, что был бы способен вернуться в 2030-м. А теперь этой кавалерийской атакой он снова на коне, и все застыли в неизвестности (как те аудитории, которых он часами заставляет себя ждать — простейший психологический трюк). То есть целью было именно создание хаоса и неразрешимых правовых коллизий (будет–не будет референдум, зачем была нужна эта группа 75-ти, что будет с Госсоветом...) Новый Бернштейн: неопределенность— все, цель — ничто. А жертвой спецоперации пока что пала российская Конституция, т.е. остатки правовой системы, которая при нем была полностью коррумпирована, растлена и использована в разных позах — сначала снизу, операми, прокурорами и судьями, а теперь сверху, самим президентом.

Источник