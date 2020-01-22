МВД заинтересовалось пошутившим про Путина стендапером Александром Долгополовым

Полиция направила запрос в петербургский бар HopHead Tap Room, в котором было записано выступление комика Александра Долгополова. Об этом он сообщил в Instagram. Видео этого стендапа, где шутки были в том числе и про президента Владимира Путина, собрало более 2 млн просмотров на YouTube.

«Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь, не придется прятаться в лесу», — написал комик в своем Instagram.

В запросе МУ МВД России «Орехово-Зуевское» интересуется у бара, в нем ли было снято видео «Александр Долгополов — Новый час шуток», и просит указать точную дату съемки, полные данные о лице, выступающем на видео.