Елена Лукьянова анализирует поправки в Конституцию

Обещанное. Анализ буду выкладывать частями. Дополнительно сообщаю (для Вышки), что анализ не выходит за пределы экспертной и аналитической позиции.



Про процедуру

По тексту послания мы предполагали, что вносимые поправки могут быть потенциально опасны и войдут в противоречие с 1 и 2 главами Конституции. Но никому не могло прийти в голову, что процедура, предусмотренная Федеральным Законом «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» от 04.03.1998 N 33-ФЗ, будет столь серьезным образом нарушена и вступит в противоречие еще и с 9 главой Конституции. Ни Конституцией, ни указанным Федеральным Законом не предусмотрена возможность создания какой-либо конституционной комиссии, равно как и проведения не предусмотренного законодательством народного голосования «по одобрению». Все эти внеконституционные и незаконные мероприятия, финансирование которых к тому же ложится на плечи налогоплательщиков, не имеют ничего общего с процедурой внесения поправок в Основной Закон страны и откровенно противоречат положениям его 9 главы.

Предложение ассоциации «Голос» о принятии специального закона для проведения «голосования по одобрению» тактически верно, поскольку может помочь избежать особо злостных нарушений и интерпретаций, однако оно не основано на каких-либо конституционных и законодательных предпосылках, поскольку такое голосование просто невозможно с этой точки зрения.

Кроме этого, при внесении проекта поправок в Государственную думу нарушено требование, предусмотренное частью 5 статьи 3 Федерального Закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации», в соответствии с которой «вместе с проектом закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации представляются обоснование необходимости принятия данной поправки» (анализ А.А.Троицкой).

Как известно, обоснование означает подкрепление убедительными доводами необходимости внесения изменений. Однако, например, пункт пояснительной записки о том, что «к полномочиям Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента Российской Федерации полномочий судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий» никакого обоснования не содержит и является всего лишь повторением самого содержания поправки. Причина и необходимость сокращения числа судей Конституционного Суда не обоснована вообще. То есть процедура не соблюдена и по существу является всего лишь фикцией процедуры.

Следовательно, в соответствии с частью 1 статьи 135 Конституции такие поправки не могут рассматриваться Федеральным собранием и должны приниматься в иной, установленной Конституцией процедуре.

Про ограничение политических прав и равенство граждан перед законом

Ограничения пассивного избирательного права граждан России и права на доступ к государственной службе по основанию наличия у них документа о праве на проживание за пределами РФ противоречат статье 2, части 2 статьи 6 Конституции (глава 1), частям 1 и 2 статьи 19, части 2 статьи 27, статье 32 (в полном объеме), статье 46 (неограничиваемое право), частям 1 и 2 статьи 62 Конституции (2 глава). Все вводимые ограничения являются несоразмерными и необоснованными.

Кроме этого, жить за пределами Родины — не значит быть предателем Родины. Считаю, что подобные поправки, априори записывающие всех граждан России, проживающих или временно пребывающих за ее пределами, в потенциальные изменники, противоречит части 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации (2 глава).

Чтоб было понятно:

статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства;

часть 2 статьи 6. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации;

части 1 и 2 статьи 19. 1.Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

часть 2 статьи 27. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию;

статья 32. 1.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия;

статья 46 (неограничиваемая) 1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд;

части 1 и 2 статьи 62. 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Вывод.

Предлагаемые в этой части президентом России поправки к Конституции Российской Федерации, процедура их обсуждения и принятия вступают в противоречие и фактически приводят к пересмотру ряда положений глав 1,2 и 9 Конституции. В соответствии со статьей 16 Конституции никакие другие положения не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации, а положения ее 1 главы не могут быть пересмотрены иначе чем в порядке, установленном настоящей Конституцией.

Нарушение принципа разделения властей и баланса их системы

(на основе анализа Кирилла Рогова)

Проект поправок де факто включает прокуратуру и судебную власть, в том числе Высший и Конституционный суды, в вертикаль президентской власти.

Поправки понижают статус правительства и его председателя, силовой и международный блок правительства превращается в часть президентского офиса, не подотчетный парламенту, председатель правительства фактически уравнен с министрами с точки зрения своей независимости и подотчетности Думе, его можно теперь увольнять без всего правительства;

Для понимания конструкции следует помнить, что Совет Федерации в России не избираемый орган, 55% его членов назначаются президентом и главами субъектов Российской Федерации, а 45% делегируются региональными законодательными собраниями; т.е. президент организационно руководит работой судов, прокуратуры и силовых министров с согласия представителей, большинство из которых назначаются органами исполнительной власти.

Этим нарушается принцип разделения властей, декларированный в статье 10 Главы 1 Конституции.





Про Госсовет

В соответствии со статьей 11 Конституции (1-я глава «Основы конституционного строя») государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Этот перечень закрытый и не предусматривает никаких других видов государственных органов. Тем более таких, которые смогут определять основы внутренней, внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. То есть речь идет о перемещении центра тяжести власти от институтов президента и парламента в другое место, где не существует конституционных лимитов.

Однако предлагаемые конституционные контуры порядка формирования и функций Госсовета противоречат статье 10 («Основы конституционного строя»), поскольку формирование его должностным лицом, стоящем над всеми ветвями власти и конституционная отсылка к закону об этом органе без определения пределов его полномочий категорически не вписывается в установленный Конституцией принцип разделения властей. Из органа, призванного декларативно обеспечивать взаимодействие с регионами и особое представительство губернаторов в системе исполнительной власти, Госсовет теперь превращается в еще один президентский орган, в который, вероятно, войдут помимо президента и премьера руководители палат Федерального Собрания и ключевые силовики, образуя своего рода старшее правительство.

Таким образом, создание Госсовета противоречит основам конституционного строя России, что категорически запрещено статьей 16 Конституции.

Вывод.

Предлагаемые в этой части Президентом России поправки к Конституции Российской Федерации вступают в противоречие и фактически приводят к пересмотру ряда положений глав 1, 2 Конституции. В соответствии со статьей 16 Конституции никакие другие положения не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации, а положения ее 1 главы не могут быть пересмотрены иначе чем в порядке, установленном настоящей Конституцией.

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