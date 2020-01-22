Константин Сонин про Андрея Белоусова

Экспресс-комментарий по поводу нового правительства.

Вот что хорошо — что, наконец, с назначением Андрея Белоусова экономическим «супер-вице-премьером» закончатся разговоры про «либеральность» правительства. По существу, либеральных экономистов в кабинете нет уже лет десять, но по привычке экономический блок считается «либеральным». Удивительным образом всякого рода государственническая публика умудряется по-прежнему жить «под гнётом либералов», притом что либералы в правительстве давно вымерли и как класс, и как отдельные особи.

Так вот, Андрей Белоусов никакого отношения к либеральному мышлению не имеет. Я знаю его (ни в каком смысле не близко) двадцать лет — со времен его работы на уровне руководителя небольшого центра прикладных исследований, и он последовательно был сторонником ключевой роли госорганов в экономическом развитии. Он является грамотным, квалифицированным экономистом, сам может работать с продвинутыми прикладными моделями, но идеологически он крепкий государственник.

Конечно, и Белоусова можно записать в «либералы», как всякого, кто соблюдает правила арифметики и логики, но этот дамоклов меч висит над каждым грамотным экономистом в России...

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