Новый коронавирус из Китая может мутировать

Представители китайского здравоохранения предупреждают, что новый коронавирус, от которого умерли уже девять человек, может мутировать и распространяться еще дальше. Как сообщает BBC, замглавы Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин заявил, что заболевание «в основном передавалось через дыхательные пути». Но Китаю до сих пор не удалось подтвердить точный источник вируса.

«Хотя путь передачи вируса еще не полностью изучен, существует вероятность мутации вируса и риск дальнейшего распространения эпидемии», — говорит Ли Бин.

Уже подтверждено около 440 случаев заболевания. Считается, что первая вспышка болезни связана с рынком города Ухань, где нелегально продавали диких животных и морских обитателей. В настоящее время вирус распространился на несколько китайских провинций. Ранее случаи болезни были зафиксированы в Японии, Таиланде и Южной Корее. 21 января центры по контролю и профилактике заболеваний в США также сообщили о первом зафиксированном случае прибытия в страну из Китая зараженного человека.