Республиканцы не позволили демократам вызвать новых свидетелей на суд по импичменту Трампа

В первый день судебного процесса по импичменту президента США Дональда Трампа контролируемый республиканцами Сенат проголосовал против того, чтобы сторона обвинения допросила новых свидетелей и получила новые доказательства, пишет Reuters.

После того, как главный судья США Джон Робертс начал разбирательство, республиканцы пошли на некоторые уступки, касающиеся ранее предложенных лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом правил проведения процесса. Сенатор несколько изменил свои предложения, в том числе он решил, что нужно растянуть выступление каждой стороны не на два, а на три дня (суммарно каждой из сторон по-прежнему отводится 24 часа), а также принять в качестве доказательств некоторые документы демократов.

Но в целом день завершился в пользу республиканцев. Сенаторы проголосовали по партийным линиям, заблокировав четыре предложения демократов по запросу документов из Белого дома, Государственного департамента, Министерства обороны и Управления по вопросам управления и бюджета, связанных с отношениями Трампа с Украиной. Также сенаторы отклонили ходатайство, требующее показаний от руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани.

При этом сенаторы-республиканцы не исключают возможности получения дополнительных показаний и доказательств, но уже после начала этапа споров и вопросов сенаторов.