В 53 регионах России снизилась эффективность управления

Эффективность управления регионами в 2019 году снизилась, говорится в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций. По сравнению с 2018 годом средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595, что стало худшим за весь период наблюдений с 2016 года, отмечают «Ведомости». Снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов России.

Авторы доклада считают, что эта тенденция не имеет «катастрофического характера», но отражает проблемы, возникшие в системе регионального управления после выборов президента 2018 года. В частности, у федерального центра стало возникать много претензий по поводу реализации в регионах национальных проектов и майского указа президента, а также реформ в социальной, экологической и других сферах. В самом губернаторском корпусе усилилось расслоение между «успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи», и руководителями, которые «отстали от времени».

В число регионов-лидеров входят Тюменская, Калужская и Белгородская области. Из первой тройки выбыла Чечня, которая теперь на шестом месте, а из первой десятки — Санкт-Петербург и Чукотка, место которых заняли Сахалин и Башкирия. Замыкают рейтинг Архангельская область, Ингушетия и Северная Осетия.

Интегральный рейтинг эффективности управления обобщает рейтинги по трем блокам — политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому. В первом оцениваются общественная поддержка губернатора, консолидация элит и отношения с федеральным центром. Второй обобщает статистику и экспертные оценки по четырем направлениям социальной политики — здравоохранение, образование, межнациональные отношения, инфраструктура и ЖКХ. В третьем блоке оценивается эффективность экономического управления и бюджетной политики, а также успехи в улучшении инвестиционного климата.