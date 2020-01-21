Лев Шлосберг: Смена перчаток это не смена политики

Об очередном правительстве Владимира Путина. Смена перчаток это не смена политики. Не было правительства Медведева и не будет правительства Мишустина. Есть только правительство Путина, кто бы в него ни входил. Все эти люди — лоббисты и предметы лоббизма других людей в окружении Путина. Идет борьба за деньги и влияние на Путина, больше ни за что.

Эти имена ничего не значат для страны и ничего никогда не будут значить для людей. В зависимости от разных случаев рядом с этими именами могут появиться статьи УК РФ, если эти люди ошибутся при выполнении заданий или им просто не повезет. Никто из них не имеет никакой собственной ценности и значимости. Это авторучки в портфеле Путина. Закончится паста или не понравится толщина линии — выкинут и забудут. С перьями дефицита нет.

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