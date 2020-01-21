Аббас Галлямов: правительство в первом приближении

В первом приближении хотел бы выделить две вещи.

В новом правительстве нет таких аллергенов, как Мутко, Мединский или Васильева. Это в общем-то новый тренд. Раньше Кремль как бы говорил: «Назначаем кого хотим, а мнение тех, кому что-то не нравится, нас не волнует». Теперь логика поменялась. Власть уже не хочет раздражать общество. Наверное, можно считать это победой оппозиционного общественного мнения.

Второе. От кабинета, главной задачей которого является оживление экономики, можно было бы ожидать, что работать в нем будут в том числе и представители бизнес-сообщества. Пока я их не увидел, во всяком случае, на ключевых должностях. Это плохо. У чиновников, пусть они будут хоть семи пядей во лбу, другая логика, другой стиль мышления и другие приоритеты. Остаётся надеяться на самого Мишустина; у него кое-какой опыт работы в бизнесе есть.

Добавил бы, что ключевые «носители политического курса» вроде Шойгу и Лаврова сохранили свои позиции. Путин явно демонстрирует, что содержательных изменений в части идеологии режима не планируется.

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