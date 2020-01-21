Трамп назвал климатических активистов «вечными пророками гибели»

Президент Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что США присоединятся к инициативе «Один триллион деревьев», однако призвал отвергнуть климатических активистов как «вечных пророков гибели» и их «предсказания апокалипсиса». Об этом сообщает CNN.

США присоединятся к программе по восстановлению триллиона деревьев к 2050 году. Трамп сказал, что не допустит плохих предсказаний от активистов, так как «они хотят, чтобы мы плохо себя чувствовали», а сейчас «не время для пессимизма».

«Страх и сомнение не являются хорошим стимулом мыслительного процесса, потому — это время огромной надежды, радости, оптимизма и действий», — заявил Трамп.

Реагируя на мировую повестку, связанную с глобальным потеплением, 21 января правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию в области климата, сообщает Associated Press.

В утвержденной кабинетом министров декларации говорится, что в парламент в течение 100 дней будет направлено предлагаемое законодательство о климате, цели которого совпадают с целями Евросоюза. В том числе Испания намерена сократить чистые выбросы углерода до нуля к 2050 году, а к 2040 году до 95% планируется довести количество электроэнергии, поступающей из возобновляемых источников. В плане также устранение загрязнения автобусами и грузовиками и нейтрализация выбросов углерода в сельском хозяйстве.