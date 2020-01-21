Северная Корея заявила, что больше не ограничена в проведении ядерных испытаний

Советник миссии Северной Кореи при ООН заявил, что США проигнорировали свой срок для переговоров по ядерной проблеме в конце года, поэтому КНДР больше не чувствуют себя связанной обязательствами по прекращению ядерных испытаний и запуску межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не нашли оснований для того, чтобы больше придерживаться обязательств в одностороннем порядке, которые другая сторона не выполняет», — сказал советник миссии Северной Кореи при ООН Ю Ен Чол в Женеве, на конференции по разоружению, поддерживаемой США.

Он обвинил Соединенные Штаты в применении «самых жестоких и бесчеловечных санкций» и добавил, что «если США будут продолжать враждебную политику в отношении КНДР, то на корейском полуострове никогда не произойдет денуклеаризация».