Чайка займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе

Уходящий с поста генерального прокурора Юрий Чайка будет назначен полпредом президента на Северном Кавказе. Такое предложение Владимир Путин озвучил на встрече с Чайкой. Тот в свою очередь, поблагодарил президента за предложение «перейти на новый участок работы», передает ТАСС.

Путин обратил внимание Чайки, что в СКФО сохраняются проблемы в соцсфере, с коррупцией и терроризмом.



На данный момент должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе с 26 июня 2018 года занимает Александр Матовников.

20 января Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора, внеся на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру на этот пост замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.