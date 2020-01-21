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Чайка займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе

21.01.2020

Уходящий с поста генерального прокурора Юрий Чайка будет назначен полпредом президента на Северном Кавказе. Такое предложение Владимир Путин озвучил на встрече с Чайкой. Тот в свою очередь, поблагодарил президента за предложение «перейти на новый участок работы», передает ТАСС

Путин обратил внимание Чайки, что в СКФО сохраняются проблемы в соцсфере, с коррупцией и терроризмом.

На данный момент должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе с 26 июня 2018 года занимает Александр Матовников. 

20 января Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора, внеся на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру на этот пост замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. 

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