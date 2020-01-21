Бассейн спорткомплекса «Анжи-Арена» запретили посещать женщинам

Расположенный рядом со столицей Дагестана спорткомплекс «Анжи-Арена» с 20 января запретил посещать женщинам бассейн. По словам сотрудницы спорткомплекса, «так решил хозяин». Об этом cообщают «Открытые медиа».

По данным издания, владельцем спорткомплекса «Анжи-Арена» является Асият Абакарова — полная тезка дочери мэра города Дербента Хизри Абакарова, компания которого руководила реконструкцией стадиона «Анжи-Арена» в 2011—2013 годах. До реконструкции стадион принадлежал миллиардеру Сулейману Керимову.

Сотрудники спорткомплекса отрицают, что «хозяином» спорткомплекса является женщина, но и имя владельца отказываются называть. В спорткомплексе утверждают, что доступ для женщин закрыли не сразу, а лишь когда все ранее купленные абонементы были закрыты.