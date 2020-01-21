Лукашенко хочет закупать с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти

Белоруссия будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что «принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам».

Ранее сообщалось, что Белоруссия уже закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти.

Россия 1 января остановила поставки нефти в страну из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума.