Алексей Макаркин об идеях рабочей группы по изменению Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию, несмотря на всю декоративность ее функций, проявляет публичную активность. Казачий генерал Долуда предложил ввести в Конституцию упоминание о казачьей милиции на муниципальном уровне. Политолог Безпалько выступил за включение права на ирриденту — чтобы в состав России можно было принять любой регион не только Украины, но и Беларуси. Он же предложил пополнить Конституцию положением о том, что семья — это союз мужчины и женщины (как у Орбана в Венгрии). Удивительно, что еще никто не предложил подчинить Центробанк правительству — такая идея популярна среди патриотической общественности.

Подтягиваются и партии парламентской оппозиции. Представитель КПРФ Афонин предложил включить положение о социализации дохода от недр (по сути, о природной ренте). А «Справедливая Россия» продвигает идею закрепить в Конституции пенсионный возраст (разумеется, 55 и 60 лет).

Вот и ответ на вопрос, почему власть не созывает Конституционное собрание. Там могло бы быть много интересного.

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