РБК: Акимов, Мутко и Васильева покинут правительство

UPD: Не сохранит свой пост в правительстве исполняющий обязанности вице-премьера — заместителя председателя правительства Алексей Гордеев.

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В новый состав правительства не войдут исполняющие обязанности вице-премьеров Максим Акимов и Виталий Мутко, а также министра просвещения Ольга Васильева. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По словам собеседников агентства, Акимов получил предложение возглавить Калужскую область. Кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Место премьера занял Михаил Мишустин.