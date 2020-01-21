Уроженка Чечни пожаловалась в СК на пытки при «изгнании джинна» из-за сексуальной ориентации

22-летняя Аминат Лорсанова просит Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении ее родителей, их знакомого и врача. Уроженка Грозного утверждает, что те пытали ее, насильно держали в лечебном учреждении и применяли транквилизаторы из-за нетрадиционной сексуальной ориентации девушки. Об этом сообщает Российская ЛГБТ-сеть.

В заявлении говорится, что Лорсанова в августе 2018 года провела 25 дней в клинике пограничных состояний им. Боева в Грозном и четыре месяца в республиканском психоневрологическом диспансере Грозного. За это время знакомый отца несколько раз проводил в отношении девушки обряд «изгнания джинна», избивая ее палкой под чтение Корана.

«Он бил меня палкой в солнечное сплетение, задрав на мне футболку, и пальцами давил в эту область, спускаясь ниже, спустив также юбку до бедер и там же надавливал пальцами, — рассказывает Аминат Лорсанова. — Все это происходило под мой крик от адской боли и его молитвенные крики в мое правое ухо. Мать с отцом спокойно наблюдали за процессом, и даже когда я звала на помощь и просила их прекратить, они ничего не предприняли».

В конце 2018 года отец Лорсановой минимум шесть раз насильно вкалывал ей транквилизаторы, заклеив рот и заковав руки девушки в наручники.

Аминат Лорсанова покинула Чечню при помощи представителей Российской ЛГБТ-сети в апреле 2019. После этого в мае неизвестные в поисках девушки напали на волонтера организации.

В Российской ЛГБТ-сети отмечают, что гомосексуальность уже более 30 лет не считается болезнью, однако в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии и в семьях выходцев из этих территорий, живущих по всей России, распространена практика «изгнания джиннов», применяемая в том числе и в некоторых медицинских центрах. Более 30 женщин, с которыми работала организация, пострадали от этой формы жестокого обращения.