Порядок голосования по поправкам в Конституцию пропишут в президентском законопроекте

Порядок голосования за поправки в Конституцию пропишут в законопроекте президента, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Как передает Би-би-си, по словам Крашенинникова, в президентский законопроект процедура голосования будет вписана между первым и вторым чтением. Первое чтение ожидается уже в этот четверг.

Сейчас в документе указано только, что «закон о поправке в Конституцию» выносится на «общероссийское голосование». Но о его порядке не говорится.

Ранее Крашенинников говорил, что члены рабочей группы по поправкам в Конституцию займутся уточнением процедуры «общероссийского голосования».