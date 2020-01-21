Претендент на пост генпрокурора Краснов не видит причин расширять полномочия ведомства

Предложенный президентом Владимиром Путиным в качестве кандидата в генпрокуроры России Игорь Краснов заявил, что Следственный комитет и Генпрокуратура работают эффективно, поэтому причин расширять полномочия последней нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопросы членов Совета Федерации, Краснов заявил, что, по его мнению, «в настоящее время инструментарий Генпрокуратуры достаточен» и у надзорного ведомства «огромные» полномочия. Претендент в генпрокуроры назвал эффективной систему разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

20 января Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, так как тот переходит на другую работу, и внес в Совет Федерации кандидатуру на этот пост замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.