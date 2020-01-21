День на отзыв о поправках в Конституцию дали правительству, парламенту и регионам

Совет Федерации, комитеты и фракции Госдумы, правительство, Верховный и Конституционный суд, Счетная палата и власти регионов должны до 22 января представить отзывы и замечания к законопроекту о поправках в Конституцию. Как пишут «Ведомости», такое решение принял Совет Госдумы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что невозможно «откладывать этот вопрос в долгий ящик». «Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке, это реальность, в которой мы существуем. В долгий ящик ничего откладываться не будет», — цитирует его РБК.



20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые он анонсировал в послании Федеральному собранию. В документе содержатся поправки в 22 статьи Конституции. Госдума рассмотрит их в первом чтении 23 января. О поддержке законопроекта уже заявили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».