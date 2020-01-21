Российские «агенты-сантехники» вели подготовку к шпионажу в Давосе

В августе 2019 года в Давосе были разоблачены два агента российской разведки, которые, притворяясь сантехниками, но имея дипломатические паспорта, пытались организовать прослушку гостей Всемирного экономического форума в Давосе, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Представители президента России говорят, что Владимир Путин не придает значения ВЭФ, но видимо это не так, пишет издание. Пять месяцев назад полиция в Давосе заметила двух подозрительных мужчин и решила проверить их личности. По крайней мере один из них сказал, что он сантехник. Однако он, как и его спутник, имел при себе российский дипломатический паспорт. Полицейские были поражены, что те, кто зарабатывает на жизнь ремонтом труб, могут позволить себе провести три недели в Швейцарии. Как дипломаты подозрительные мужчины не были аккредитованы, поэтому не могли воспользоваться неприкосновенностью.

Tages-Anzeiger цитирует пресс-атташе российского посольства в Берне Станислава Смирнова, который поясняет, что «есть также люди за пределами МИД России, которые получают дипломатический паспорт». Предположительно сантехники вели работы для подготовки мероприятий «Русского дома» государственного фонда «Росконгресс» во время ВЭФ.

После того как потенциальных агентов задержали, представители России угрожали дипломатическими последствиями. В итоге сантехников отпустили, и те покинули страну. Источники издания считают, что те планировали подготовить операцию прослушивания. В качестве целей могли выступать не только главы государств и их делегации, но и критики Кремля, такие как Билл Браудер.