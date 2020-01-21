«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат поправки в Конституцию

Президентский законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении поддержат три думские фракции — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Об этом «Интерфаксу» сообщили их представители. В КПРФ определят свою позицию позднее на заседании фракции.

20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые он анонсировал в послании Федеральному собранию. В документе содержатся поправки в 22 статьи Конституции. Госдума рассмотрит их в первом чтении 23 января.