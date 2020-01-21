В Казани силовики задержали около 15 иеговистов

Следователи и ОМОН 19 января провели обыск в одной из квартир Казани, где проживали последователи запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. Около 15 человек, в том числе стариков и детей, находившихся на момент обыска в квартире, доставили в отделение полиции, сообщает «ОВД-Инфо».

В отделе МВД по борьбе с организованной преступностью задержанных расспрашивали о том, чем они занимались в квартире, а также кто их «заставляет» читать Библию и обсуждать духовные темы. Одному из задержанных полиция угрожала ответственностью за вовлечение детей в противоправную деятельность.

20 января все еще находились в ИВС трое человек, в том числе хозяйка квартиры. Обыски прошли и у других иеговистов Казани.

21 января по делу «Свидетелей Иеговы»* был вынесен приговор одному из последователей организации в Приморье, сообщает Следственный комитет. 54-летнего мужчину обвиняли в том, что он организовал «ячейку» иеговистов в поселке Раздольное Надеждинского района, созывал массовые собрания, организовывал вступления, распространял литературу экстремистского содержания и осуществлял проповедническую деятельность. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в общественной организации сроком на 5 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год, наказание в виде лишения свободы считается условным сроком на 5 лет.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.