Суд отменил 14 постановлений об обысках у сторонников Навального

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках в жилищах сотрудников и волонтеров региональных штабов Алексея Навального в «третью волну» обысков по «делу ФБК» 15 октября.

Как сообщил Леонид Волков, всего по третьей волне было обжаловано 56 постановлений, из них отменено 14 — ровно 25%. «По какому принципу — мы, честно сказать, пока не поняли еще. Но это, тем не менее, такой очень болезненный щелчок по носу руководителю следственной группы по «делу ФБК» (назначенному, кстати, генералом Красновым, новым будущим генпрокурором)».

Волков отмечает, что 3 февраля истекает срок следствия по «делу ФБК».

«За полгода следствия в деле нет подозреваемых, никому не предъявлено ни одного обвинения. Но есть следственная группа из 112 дармоедов, полковников и генералов, несколько сотен обысков — теперь уже официально часть из них незаконные (а на самом деле все) — ну и кража техники на многие миллионы рублей. Вот такой вот результат «следствия», — пишет Волков.

В августе 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. После этого обыски у сторонников Навального и их родственников прошли по всей стране. У сотрудников и волонтеров штабов блокировались банковские счета.