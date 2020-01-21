Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 года заключения. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Мэн Хунвэй раньше был вице-министром общественной безопасности в Китае. В октябре 2018 года французская полиция начала расследование, после того как супруга Мэня, живущая в Лионе, сообщила, что не может связаться с мужем, после того как он в конце сентября уехал в Китай. Как выяснилось, в Китае Мэн Хунвэй был задержан по подозрению во взяточничестве. После этого он ушел в отставку с поста главы Интерпола.

Новым президентом ведомства выбрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Хотя основным претендентом на пост президента организации называли представителя России генерал-майора МВД Александра Прокопчука.