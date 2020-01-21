The Guardian назвала нового лидера ИГИЛ (запрещена в РФ как террористическая)

Террористическую организацию «Исламское государство»* (запрещена в РФ) после ликцидации предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади возглавил один из ее членов-основателей Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Об этом The Guardian рассказали два представителя разведывательных служб.

Аль-Салби ранее руководил порабощением иракского меньшинства езидов и курировал террористические операции по всему миру. Он был назначен руководителем ИГ* через несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года. А Абу Ибрагим аль-Хасими аль-Кураиши, которого в то время организация называла как замену Багдади, был лишь номинантом.

Аль-Салби считается одним из самых влиятельных идеологов ИГ* и одним из немногих неарабов в руководстве (родился в иракской туркменской семье). Он получил степень по закону шариата в Мосульском университете. В 2004 году был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму Кэмп Букка на юге Ирака, где встретился с Багдади. Считается, что у аль-Салби есть минимум один сын. Его также связывают с псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш (хотя последний, возможно, другой человек, который умер два года назад). Еще до смерти Багдади Госдеп США обещал за голову аль-Салби и двух других высокопоставленных членов группы по $5 млн.

Брат нового террориста №1 Адель Салби является представителем турецкой политической партии «Туркменский иракский фронт». Считается, что новый лидер ИГ* поддерживал связи со своим братом, пока не занял этот пост.

Сотрудники разведки пока мало знают о местонахождении аль-Салби, но подозревают, что он может находиться в небольшой группе городов к западу от Мосула. На прошлой неделе именно в пригороде Мосула был арестован еще один высокопоставленный представитель ИГ* Шифа аль-Нима. Он был доставлен в тюрьму на грузовом автомобиле, так как весит 254 кг и не может ходить.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.