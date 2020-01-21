В США акция сторонников права на оружие собрала более 20 тыс. участников

К Капитолию штата Вирджиния пришли около 22 тыс. человек, многие из которых были вооружены. Они выражали протест против мер по усилению контроля за оружием, которые продвигает демократическое большинство в палатах штата, пишет The New York Times.

Ранее губернатор штата демократ Ральф Нортэм согласился подписать положения о запрете оружия в парках и ограничении продажи и использования пистолетов, если законодатели Вирджинии их одобрят. Но есть и другие предложения, которые пока лишь обсуждаются, например, запрет на штурмовые винтовки.

Защитники права на оружие в Вирджинии имеют сильное влияние. Так, после массовой стрельбы в Вирджиния-Бич в 2019 году, в результате которой погибли 12 человек, специальная законотворческая сессия по контролю над оружием закончилась за 90 минут и не приняла никаких решений. Но осенью демократы получили контроль над правительством штата и пообещали ввести новые ограничения на оружие.

К вооруженному митингу власти готовились несколько дней, так как в нем планировали принять участие и экстремистские группы. Но в итоге серьезных инцидентов не было, арестована была лишь женщина, которая закрыла лицо банданой и отказалась ее снимать (в общественных местах это делать запрещено). А в ФБР заявили об аресте накануне митинга нескольких антиправительственных экстремистов, цель которых создать белое «этногосударство».

Из-за опасений конфликта активисты по контролю над оружием отложили бдение по жертвам насилия, которое планировалось провести параллельно с митингом. Более дюжины студентов, в том числе те, кто пережил школьные перестрелки, ждали в офисе в здании Генеральной Ассамблеи и слушали призывы сторонников оружия.

Президент Трамп написал в Twitter, что нужно голосовать за республиканцев, чтобы сохранить право на оружие, гарантированное Второй поправкой Конституции США.