Андрей Нечаев: Путин останется у власти еще надолго?

Предложенные теперь уже официально новации Конституции говорят о твердом намерении В.Путина остаться у власти и после истечения президентского срока. Пока идет поиск конструкции политической системы, которая позволят ему сохранить реальную власть. Косвенным подтверждением этого является назначение на должность председателя правительства Михаила Мишустина — премьера-технократа без политических амбиций (по крайней мере на сегодня).

Главный вопрос, на который мы не получили ответ из послания президента — будущая роль самого Путина. Станет он сильным премьером при президенте с более ограниченными полномочиями, возглавит Госсовет с расширенными функциями, или будет реализован иной вариант? Пока нет даже намека ответа на этот вопрос. Возможно, его нет еще и у самого Путина.

Вероятно, отсюда и торопливость с подготовкой различных вариантов сохранения власти. С поправками в Конституцию история выглядит совсем малоприличной. Внесение предложений об изменении в рамках послания. Почти тут же создание ритуальной Конституционной комиссии со странным составом преимущественно из представителей творческой интеллигенции и спортсменов. Единственное заседании комиссии. И вот поправки уже в Госдуме. Подобная (несвойственная Путину) скорость принятия решений, на мой взгляд, говорит именно о неуверенности авторов и отсутствии окончательного решения.

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