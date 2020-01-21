Геннадий Гудков: Первый раз, когда я не понимаю Путина

Объявленный конституционный переворот ВРЕМЕННО ОТЛОЖЕН. Такой вывод можно сделать из внесенных президентом поправок в Основной закон страны. Не буду морочить головы читателям сложными формулировками, скажу главное. Проблема 2024 нынешними поправками никак не решается. То есть главным в стране по-прежнему остается ПРЕЗИДЕНТ. Очень странно, но внесенные поправки еще больше усиливают и без того практически безграничные полномочия президента, а ведь по Конституции Путин должен расстаться с этим постом уже через 3 года. Ради кого он так старается?!

Правда, в поправках есть одна «темная лошадка» — некий ГОССОВЕТ, статус которого до сих пор никому неведом. Предполагается, что в дальнейшем он будет определен обычным ФЗ. Но даже если предположить, что Госсовету попытаются предоставить полномочия всевластной «Ассамблеи народов России», то это идет вразрез с 1-й, «неизменяемой» главой Конституции, где перечень полномочных органов власти исчерпывающе определен: президент, Правительство, Федеральное Собрание и Суд. Никакого Госсовета с полномочиями там нет и быть не может.

Конечно, внесённые поправки в целом ухудшают Конституцию, но все, что там еще осталось ценного (и за что надо биться до последнего) — 1 и 2 глава — остаются в НЕИЗМЕННОМ виде. А то, что ПО ФАКТУ все органы власти полностью подмяты под Путина и давно живут не по закону, а по ПОНЯТИЯМ, это понятно даже деревенской бабушке, черпающей информацию о жизни страны из ГосТВ.

Вот почему я никак не могу понять, зачем была устроена такая бешеная спешка и второсортный спектакль с такими дорогими декорациями, как смена правительства? Внутри режима что-то клинит, искрит, происходит то, чего мы, наверное, пока не понимаем. Именно это «что-то» толкает Кремль и Путина на дорогущие «фейерверки в тумане». Лично я считаю все происходящее серьезной ошибкой президента, просчетом его кремлевских советников. Вполне возможно, они просто оторвались от земли. Есть, конечно, несколько кулуарных слухов, высказываемых при дворе, которые пытаются как-то пояснить ситуацию.

Первый: Путин не уйдет от власти в 2024, а создает систему непонятных структур власти, чтобы править страной «ПО ПОНЯТИЯМ». Будет новый тип — ПОНЯТИЙНАЯ РЕСПУБЛИКА: типа неважно, кто президент, главное — есть ПОЛИТБЮРО (Госсовет) во главе с великим вождем, который решает все. А остальные лишь проводят в жизнь решения мафии...ой, извините, оговорился, ПОЛИТБЮРО. А спешит Путин потому, что желает за пару лет «надрессировать» чиновников и народ жить по этим правилам. Но мне лично кажется, что такие схемы в России чреваты: уж если даже «плюшевый» Медведев распускал крылья на этом посту, что будет при более «коварном» президенте? Власть в тоталитарных странах штука такая — выпустил из рук на минуту, считай, потерял навсегда.

Но даже в этом случае все равно непонятно, зачем устроен разгон правительства, да еще сразу после самых длинных праздников, когда народ еще не может в своей массе трезво мыслить? Эффект — ноль, а обид внутри режима — куча. Правда, есть второй слух: Путину просто неймется вокруг себя всех поменять: его «друзья» сильно постарели и уже «не догоняют» быстро меняющуюся ситуацию, вот и надо окружить себя 40-45-летними, шустрыми да современными. Жаль, что сам президент не в состоянии понять: никакие системы вокруг него работать не будут, они НЕРЕФОРМИРУЕМЫ, пока ОН ПРАВИТ РОССИЕЙ.

Вот почему я, пожалуй, первый раз не понимаю внутренней логики Путина. Общество взбудоражил, настроил против себя всю мыслящую часть общества, которая тут же заявила о попытке конституционного переворота. Имидж Путина стал только хуже. Народу попроще Конституция по барабану (увы!), но Путин, не способный «навести порядок», «распустивший страну» и наплодивший кругом жуликов и коррупционеров, порядком надоел. Никакой «тихий» функционер Мишустин доверием россиян не пользуется и никакого чуда не совершит. Да никто ему и не позволит разрушить порочную систему «кормления», сложившуюся за долгие годы правления Путина. С учетом его политической безликости фамилию его забудут уже на следующий день после отставки, как это уже было с Фрадковым и Зубковым (если кто еще помнит этих титанов мысли во главе правительства РФ). Значит, ничего, по большому счету, не изменилось. Но рейтинг Путина снова начнет падать. Чем дальше, тем больше. И это главный итог новогоднего супершоу президента. Впрочем, может это лишь первая часть марлезонского балета, и продолжение не заставит себя ждать?

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