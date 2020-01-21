Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», разбившийся при вылете из аэропорта Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса «земля–воздух» малого радиуса действия, признается во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, пишет Bloomberg. Попавшие в самолет ракеты Tor-M1 были запущены с севера.

В отчете также говорится, что извлеченные после крушения регистратор данных полета и самописец кабины пилотов являются «одними из самых передовых в своем роде оборудования в мире», а у Ирана нет средств для их декодирования. А французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить стране необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

Представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде говорит, что «результаты расследования несчастного случая не являются окончательными, и работа будет продолжаться до тех пор, пока все аспекты не будут выявлены».