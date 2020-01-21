Республиканцы предложили провести суд по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл предложил правила проведения судебного процесса импичмента Дональда Трампа, которые избавят президента от долгого разбирательства и не гарантируют, что будут заслушаны свидетели или рассмотрены новые доказательства. Голосование по данному предложению пройдет 21 января, сообщает Reuters.

Согласно предложенному порядку, у обвинителей из Палаты представителей и адвокатов Трампа будет по 24 часа, чтобы доказать свою позицию. В соответствии с предложеной Макконнеллом резолюцией, юристы Трампа в начале судебного процесса смогут подать ходатайство с просьбой снять все обвинения.

В понедельник сторона защиты Дональда Трампа представила 116-страничный меморандум, в котором говорится: «Сенат должен отказаться от статей об импичменте и немедленно оправдать президента». Как отмечает Reuters, адвокаты президента используют откровенно политические аргументы. Например, что демократы хотят повлиять на выборы 2020 года и что они «не видят достижений президента в восстановлении процветания американской экономики, восстановлении американской армии».

Демократы из Палаты представителей в ответ заявляют, что если «президент Трамп утверждает, что Сенат не может снять его, даже если Палата докажет каждый пункт в статьях импичмента», то это «пугающее утверждение». И напоминают, что их доказательства неопровержимы. По данным Associated Press, демократы требуют, чтобы «сенаторы соблюдали свои клятвы, проводя справедливое судебное разбирательство с рассмотрением всех соответствующих доказательств».

Ранее сторона обвинения выпустила 111-страничный документ со своими аргументами против президента. В нем говорится, что «история будет судить каждого сенатора по готовности подняться над межпартийными разногласиями, честно смотреть на факты и защищать Конституцию», а также отмечается, что «президент не король».