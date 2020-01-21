Рабочая группа займется уточнением процедуры «общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект, в котором содержатся поправки в 22 статьи Конституции, хотя специально созданная для их обсуждения рабочая группа успела провести лишь два заседания, определившись только с основными направлениями своей деятельности. Ускорение процесса собеседник «Ведомостей» в рабочей группе пояснил так: «Предложения уже были готовы, чего же тянуть».

Теперь члены рабочей группы займутся уточнением процедуры «общероссийского голосования» по поправкам, подготовкой их ко второму чтению и определением переходного периода, рассказал ее сопредседатель Павел Крашенинников. В числе возможных уточнений он называет норму, предусматривающую роспуск Госдумы в случае затягивания сроков утверждения ею членов правительства.

Реформу Конституции президент анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию. Госдума рассмотрит предложенные изменения 23 января. Законопроект вступит в силу после принятия парламентом и одобрения на всенародном голосовании, которое может пройти уже 12 апреля.