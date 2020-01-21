Белоруссия закупила нефть в Норвегии

Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти. В 20-х числах января она будет поставляться через Клайпедский порт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим». Перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Белоруссию в концерне не уточнили.

Россия 1 января остановила поставки нефти в страну из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума. Правительство сообщало, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.