Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправках к Конституции РФ. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, представителями президента при рассмотрении законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева, передает «Интерфакс».

Госдума планирует рассмотреть законопроект на пленарном заседании 23 января, сообщил ТАСС первый вице-спикер Иван Мельников.



Документ подготовлен на основе предложений рабочей группы. Он предусматривает ограничение общего числа президентских сроков до двух, а также предлагать запретить избираться в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей.



В Конституции предложено закрепить норму, устанавливающую минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума, а также гарантии обязательной индексации пенсий.



Законопроект также предусматривает формирование главой государства Госсовета. «В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование президентом Государственного совета», — говорится в пояснительной записке. Cтатус Госсовета должен быть определен отдельным федеральным законом.

Документом предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией, не подлежат исполнению в России.



С предложениями о поправках в Конституцию Путин выступил 15 января во время послания Федеральному собранию. После этого была создана рабочая группа для подготовки изменений.